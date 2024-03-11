Хорьков Андрей Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Иван Степанович
Мать: Анастасия Сергеевна
Рождение ребёнка
1909
Сын: Василий Андреевич
Мать ребёнка: Хорькова Анастасия Ивановна
Рождение ребёнка
1911
Дочь: Клавдия Андреевна
Мать ребёнка: Хорькова Анастасия Ивановна
Рождение ребёнка
31.10.1913
Мать ребёнка: Хорькова Анастасия Ивановна
Рождение ребёнка
1917
Сын: Григорий Андреевич
Мать ребёнка: Хорькова Анастасия Ивановна
Рождение ребёнка
1921
Сын: Валентин Андреевич
Мать ребёнка: Хорькова Анастасия Ивановна
Рождение ребёнка
1924
Сын: Дмитрий Андреевич
Мать ребёнка: Хорькова Анастасия Ивановна
Рождение ребёнка
1924
Дочь: Екатерина Андреевна
Мать ребёнка: Хорькова Анастасия Ивановна
Смерть
Неизвестно