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Хорьков Андрей Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Иван Степанович

Мать: Анастасия Сергеевна

Рождение ребёнка
1909

Сын: Василий Андреевич

Мать ребёнка: Хорькова Анастасия Ивановна

Рождение ребёнка
1911

Дочь: Клавдия Андреевна

Мать ребёнка: Хорькова Анастасия Ивановна

Рождение ребёнка
31.10.1913

Сын: Хорьков Михаил Андреевич

Мать ребёнка: Хорькова Анастасия Ивановна

Рождение ребёнка
1917

Сын: Григорий Андреевич

Мать ребёнка: Хорькова Анастасия Ивановна

Рождение ребёнка
1921

Сын: Валентин Андреевич

Мать ребёнка: Хорькова Анастасия Ивановна

Рождение ребёнка
1924

Сын: Дмитрий Андреевич

Мать ребёнка: Хорькова Анастасия Ивановна

Рождение ребёнка
1924

Дочь: Екатерина Андреевна

Мать ребёнка: Хорькова Анастасия Ивановна

Смерть
Неизвестно
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