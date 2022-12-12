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Деденко Михаил Никитич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1882

Дата смерти

06.12.1955

Пол

Мужской

Добавил:

ГБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.11.1906 ст.

Дочь: Деденко Екатерина Михайловна

Мать ребёнка: Деденко Евдокия Андреевна

Нестеровка, Новосергиевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
29.09.1908 ст.

Дочь: Диденко Зинаида Михайловна

Мать ребёнка: Деденко Евдокия Андреевна

Нестеровка, Новосергиевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Деденко Антонина Михайловна

Мать ребёнка: Деденко Евдокия Андреевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Деденко Павел Михайлович

Мать ребёнка: Деденко Евдокия Андреевна

Смерть
06.12.1955
Бузулук, город Бузулук, Оренбургская область
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