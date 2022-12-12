Деденко Михаил Никитич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1882
Дата смерти06.12.1955
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
19.11.1906 ст.
Дочь: Деденко Екатерина Михайловна
Мать ребёнка: Деденко Евдокия Андреевна
Рождение ребёнка
29.09.1908 ст.
Дочь: Диденко Зинаида Михайловна
Мать ребёнка: Деденко Евдокия Андреевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Деденко Антонина Михайловна
Мать ребёнка: Деденко Евдокия Андреевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Деденко Евдокия Андреевна
Смерть
06.12.1955
Бузулук, город Бузулук, Оренбургская область