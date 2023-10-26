Иноземцев Иван Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 05.10.1912
Дата смертиОколо 1987
ПолМужской
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 05.10.1912
Отец: Иноземцева Яков Андреевич
Мать: (Неупокоева) Прасковья
Военная служба
Около ?.07.1941
Усть-Тарка, Усть-Таркский муниципальный район, Новосибирская область
Призван
Военная награда
1942
Медаль за отвагу
Военная награда
1943
Орден красной звезды
Работа или профессия
После 1945
Кемерово, Кемеровский, Кемеровская область
Работал в лагере мвд с заключенными
Смерть
Около 1987