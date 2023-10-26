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Иноземцев Иван Яковлевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 05.10.1912

Дата смерти

Около 1987

Пол

Мужской

Добавил:

МД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 05.10.1912

Отец: Иноземцева Яков Андреевич

Мать: (Неупокоева) Прасковья

Военная служба
Около ?.07.1941
Усть-Тарка, Усть-Таркский муниципальный район, Новосибирская область
Призван
Военная награда
1942
Медаль за отвагу
Военная награда
1943
Орден красной звезды
Работа или профессия
После 1945
Кемерово, Кемеровский, Кемеровская область
Работал в лагере мвд с заключенными
Смерть
Около 1987

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