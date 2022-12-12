Рылеев Кондратий Федорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рылеев Кондратий Федорович

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Место рождения

Батово, Гатчинский муниципальный район, Ленинградская область

Дата рождения

29.08.1795

Дата смерти

25.07.1826

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Место
Комментарий
Рождение
29.08.1795

Отец: не указан

Мать: не указана

Батово, Гатчинский муниципальный район, Ленинградская область
Место жительства
С 1795 по 1801
Батово, Гатчинский муниципальный район, Ленинградская область
Место жительства
С 1801 по 1812
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1815 по 1826
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Смерть
25.07.1826
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
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