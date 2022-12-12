Рылеев Кондратий Федорович
Место рождения
Дата рождения29.08.1795
Дата смерти25.07.1826
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.08.1795
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1795 по 1801
Место жительства
С 1801 по 1812
Место жительства
С 1815 по 1826
Смерть
25.07.1826