Яковлева Майя — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Яковлева Майя

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Яковлева Ольга Алексеевна

Отец ребёнка: Яковлев Алексей Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Яковлев Егор Алексеевич

Отец ребёнка: Яковлев Алексей Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Яковлев Егор Алексеевич

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Яковлев Алексей Михайлович

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