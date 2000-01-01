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Бобрик Никита Стефанов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Между 1851 и 1852

Пол

Мужской

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Бобрик Стефан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1840

Дочь: Матях Марина Никитова

Мать ребёнка: Бобрик (1.), Белик (2.) Настасия Онуфриева/Григорьева?

Рождение ребёнка
1846

Сын: Бобрик Феодосий Никитов

Мать ребёнка: Бобрик (1.), Белик (2.) Настасия Онуфриева/Григорьева?

Рождение ребёнка
20.09.1849

Сын: Бобрик Дмитрий Никитов

Мать ребёнка: Бобрик (1.), Белик (2.) Настасия Онуфриева/Григорьева?

Рождение ребёнка
1850

Дочь: Татьяна Никитова

Мать ребёнка: Бобрик (1.), Белик (2.) Настасия Онуфриева/Григорьева?

Рождение ребёнка
1851

Дочь: Мария Никитова

Мать ребёнка: Бобрик (1.), Белик (2.) Настасия Онуфриева/Григорьева?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бобрик (1.), Белик (2.) Настасия Онуфриева/Григорьева?

Смерть
Между 1851 и 1852
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