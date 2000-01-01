Бобрик Никита Стефанов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиМежду 1851 и 1852
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Бобрик Стефан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1840
Дочь: Матях Марина Никитова
Мать ребёнка: Бобрик (1.), Белик (2.) Настасия Онуфриева/Григорьева?
Рождение ребёнка
1846
Рождение ребёнка
20.09.1849
Мать ребёнка: Бобрик (1.), Белик (2.) Настасия Онуфриева/Григорьева?
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Татьяна Никитова
Мать ребёнка: Бобрик (1.), Белик (2.) Настасия Онуфриева/Григорьева?
Рождение ребёнка
1851
Дочь: Мария Никитова
Мать ребёнка: Бобрик (1.), Белик (2.) Настасия Онуфриева/Григорьева?
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Между 1851 и 1852