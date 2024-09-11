Дубровская (Дубровская) Марианна Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дубровская (Дубровская) Марианна Васильевна

Место рождения

Почитанка, Ижморский муниципальный район, Кемеровская область

Дата рождения

15.02.1860 ст.

Дата смерти

15.04.1860 ст.

Пол

Женский

Добавил:

СЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.02.1860 ст.

Отец: Дубровский Василий Иванович

Мать: Дубровская Надежда Кузминична

Почитанка, Ижморский муниципальный район, Кемеровская область
Госархив Кемеровской области (МК) | Метрические книги д. Почитанки
Место жительства
Неизвестно
Почитанка, Ижморский муниципальный район, Кемеровская область
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Смерть
15.04.1860 ст.
Берикуль, Ижморский муниципальный район, Кемеровская область
№ 14. 15 апреля 1860 г умерла, погребена 17. Села Верхне-Почитанского крестьянина Василия Дубровского дочь Матронна 10 нед. От родимца ГАКемО Ф. 60 Оп. 2 Д. 6 с. 28об | Госархив Кемеровской области (М... Показать все

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