Раскин Залкинд — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Раскин Залкинд

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1895

Дата смерти

08.12.1945

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1898 г.р.

Дети

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1923

Дочь: Рубина Анна

Мать ребёнка: Раскина Бела

Рождение ребёнка
11.11.1935

Сын: Раскин Иосиф

Мать ребёнка: Раскина Бела

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Раскина Бела

Смерть
08.12.1945
Москва, город федерального значения Москва
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