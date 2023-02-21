Раскин Залкинд
Место рожденияНе указано
Дата рождения1895
Дата смерти08.12.1945
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1923
Дочь: Рубина Анна
Мать ребёнка: Раскина Бела
Рождение ребёнка
11.11.1935
Сын: Раскин Иосиф
Мать ребёнка: Раскина Бела
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Раскина Бела
Смерть
08.12.1945
Москва, город федерального значения Москва