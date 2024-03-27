Бадижамал (Бядиянь) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бадижамал (Бядиянь)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1865

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1894

Дочь: Файрузя

Отец ребёнка: Закиров Абдул Гани

д.Медяна Курмышского уезда Симбирской губ
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Абдулганиев Мустафа

Отец ребёнка: Закиров Абдул Гани

д.Медяна Курмышского уезда Симбирской губ
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Абдулганиев Сафа

Отец ребёнка: Закиров Абдул Гани

д.Медяна Курмышского уезда Симбирской губ
Смерть
Неизвестно
д.Медяна Курмышского уезда Симбирской губ
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