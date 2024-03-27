Бадижамал (Бядиянь)
Место рожденияНе указано
Дата рождения1865
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1894
Дочь: Файрузя
Отец ребёнка: Закиров Абдул Гани
д.Медяна Курмышского уезда Симбирской губ
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Абдулганиев Мустафа
Отец ребёнка: Закиров Абдул Гани
д.Медяна Курмышского уезда Симбирской губ
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Абдулганиев Сафа
Отец ребёнка: Закиров Абдул Гани
д.Медяна Курмышского уезда Симбирской губ
Смерть
Неизвестно
д.Медяна Курмышского уезда Симбирской губ