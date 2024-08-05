Телюков Иван Сидорович
Место рождения
Дата рождения1875
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875
Отец: Телюков Сидор Алексеевич
Мать: Марфа Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Матрона Кузьминична
Рождение ребёнка
1894
Дочь: (Телюкова) Просковья Ивановна
Мать ребёнка: Матрона Кузьминична
Рождение ребёнка
28.11.1897
Мать ребёнка: Матрона Кузьминична
Рождение ребёнка
06.11.1899
Дочь: (Телюкова) Екатерина Ивановна
Мать ребёнка: Матрона Кузьминична
Смерть
Неизвестно