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Телюков Иван Сидорович

Место рождения

Телюковка, Ершичский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1875

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875

Отец: Телюков Сидор Алексеевич

Мать: Марфа Ивановна

Телюковка, Ершичский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Матрона Кузьминична

Рождение ребёнка
1894

Дочь: (Телюкова) Просковья Ивановна

Мать ребёнка: Матрона Кузьминична

Рождение ребёнка
28.11.1897

Сын: Телюков Стефан Иванович

Мать ребёнка: Матрона Кузьминична

Рождение ребёнка
06.11.1899

Дочь: (Телюкова) Екатерина Ивановна

Мать ребёнка: Матрона Кузьминична

Смерть
Неизвестно

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