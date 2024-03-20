Lagowitz Julius
Место рожденияMeseritz (Międzyrzecz), Posen (Lubusz Voivodeship), Germany (Poland)
Дата рождения28.08.1828
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.08.1828
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Klee (Lagowitz) Eugenie
Мать ребёнка: Lagowitz (Simon) Flora
Рождение ребёнка
06.02.1858
Дочь: Simon (Lagowitz) Bertha
Мать ребёнка: Lagowitz (Simon) Flora
Смерть
Неизвестно