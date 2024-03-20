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Lagowitz Julius

Место рождения

Meseritz (Międzyrzecz), Posen (Lubusz Voivodeship), Germany (Poland)

Дата рождения

28.08.1828

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ДЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.08.1828

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Klee (Lagowitz) Eugenie

Мать ребёнка: Lagowitz (Simon) Flora

Рождение ребёнка
06.02.1858

Дочь: Simon (Lagowitz) Bertha

Мать ребёнка: Lagowitz (Simon) Flora

Смерть
Неизвестно

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