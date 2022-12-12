Еремеев Григорий Яковлевич
Место рождения
Дата рождения1846 или 1847
Дата смерти15.09.1910
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1846 или 1847
Рождение ребёнка
Между 1865 и 1866
Мать ребёнка: Еремеева Клавдия Кирилловна
Рождение ребёнка
1871
Сын: Еремеев Матвей Григорьевич
Мать ребёнка: Еремеева Клавдия Кирилловна
Рождение ребёнка
1888
Сын: Еремеев Василий Григорьевич
Мать ребёнка: Еремеева Клавдия Кирилловна
Рождение ребёнка
1890
Сын: Еремеев Николай Григорьевич
Мать ребёнка: Еремеева Клавдия Кирилловна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
15.09.1910
Рынок, Лиманский муниципальный район, Астраханская область
причина смерти - рана живота ГААО F-1164 Op-1 D-46 стр.13 Метрические записи об умерших в 1910 году Смоленской церкви села Рынок Астраханского уезда Астраханской губернии.