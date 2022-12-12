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Еремеев Григорий Яковлевич

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Место рождения

Шуклино, Богородский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

1846 или 1847

Дата смерти

15.09.1910

Пол

Мужской

Добавил:

ЯВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1846 или 1847

Отец: Еремеев Яков Львович/Леонтьевич

Мать: Еремеева Аксинья Лаврентьевна

Шуклино, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Между 1865 и 1866

Сын: Еремеев Иван Григорьевич

Мать ребёнка: Еремеева Клавдия Кирилловна

Шуклино, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1871

Сын: Еремеев Матвей Григорьевич

Мать ребёнка: Еремеева Клавдия Кирилловна

Шуклино, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1888

Сын: Еремеев Василий Григорьевич

Мать ребёнка: Еремеева Клавдия Кирилловна

Шуклино, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1890

Сын: Еремеев Николай Григорьевич

Мать ребёнка: Еремеева Клавдия Кирилловна

Шуклино, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Еремеева Клавдия Кирилловна

Смерть
15.09.1910
Рынок, Лиманский муниципальный район, Астраханская область
причина смерти - рана живота ГААО F-1164 Op-1 D-46 стр.13 Метрические записи об умерших в 1910 году Смоленской церкви села Рынок Астраханского уезда Астраханской губернии.
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