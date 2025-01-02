Семенов Григорий
мужской, родился 09.12.1918, Пестриково, Рыловская волость, Вязниковский уезд
умер 1974, Россия, Владимирская область, г. Вязники
ОтецСеменов Алексей1880 г.р.
МатьСеменова (Кузнецова) МарфаОколо 1881 г.р.
Дети
(Семенова) НадеждаНеизвестно г.р.
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Место
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Рождение
09.12.1918
Отец: Семенов Алексей
Пестриково, Рыловская волость, Вязниковский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Семенова) Надежда
Мать ребёнка: Семенова Мария
Рождение ребёнка
22.04.1949
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Семенова Мария
Россия
Смерть
1974
Россия, Владимирская область, г. Вязники