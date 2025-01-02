Семенов Григорий 09.12.1918 — найти родственников по фамилии на Familio

Семенов Григорий

Автор
АД
Дымова А.

мужской, родился 09.12.1918, Пестриково, Рыловская волость, Вязниковский уезд

умер 1974, Россия, Владимирская область, г. Вязники

Отец
Семенов Алексей1880 г.р.
Мать
Семенова (Кузнецова) МарфаОколо 1881 г.р.
Дети
(Семенова) НадеждаНеизвестно г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.12.1918

Отец: Семенов Алексей

Мать: Семенова (Кузнецова) Марфа

Пестриково, Рыловская волость, Вязниковский уезд

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Семенова) Надежда

Мать ребёнка: Семенова Мария

Рождение ребёнка
22.04.1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Семенова Мария

Россия

Смерть
1974
Россия, Владимирская область, г. Вязники

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