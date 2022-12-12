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Мелешкин Сергей Анатольевич

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Место рождения

Абрау-Дюрсо, город Новороссийск, Краснодарский край

Дата рождения

13.12.1973

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.12.1973

Отец: Мелешкин Анатолий Евгеньевич

Мать: Мелешкина Светлана Ивановна

Абрау-Дюрсо, город Новороссийск, Краснодарский край
Рождение ребёнка
12.02.1996

Дочь: Мелешкина Татьяна Сергеевна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
15.11.2002

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
19.07.2003

Сын: Мелешкин Константин Сергеевич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
25.07.2008

Сын: Мелешкин Кирилл Сергеевич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

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