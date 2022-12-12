Мелешкин Сергей Анатольевич
Место рождения
Дата рождения13.12.1973
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Скрыто настройками приватности
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.12.1973
Рождение ребёнка
12.02.1996
Дочь: Мелешкина Татьяна Сергеевна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
15.11.2002
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
19.07.2003
Сын: Мелешкин Константин Сергеевич
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
25.07.2008
Сын: Мелешкин Кирилл Сергеевич
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности