Каганова Анна Наумовна 1865 — найти родственников по фамилии на Familio
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Каганова Анна Наумовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1865

Дата смерти

1932

Пол

Женский

Добавил:

MM
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865

Отец: Наум

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Каганов Натан Львович

Отец ребёнка: Каганов Лев

Рождение ребёнка
1898

Сын: Каганов Неух Лейбович (Наум Львович)

Отец ребёнка: Каганов Лев

Рождение ребёнка
01.05.1902

Сын: Каганов Израиль Львович

Отец ребёнка: Каганов Лев

г. Климовичи, Могилевская губерния, Российская Империя
Смерть
1932
Похороны
Неизвестно
г. Москва, Востряковское кладбище, квадрат 41, ряд 3, ограда/участок 319

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