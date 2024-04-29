Каганова Анна Наумовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1865
Дата смерти1932
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865
Отец: Наум
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Каганов Лев
Рождение ребёнка
1898
Сын: Каганов Неух Лейбович (Наум Львович)
Отец ребёнка: Каганов Лев
Рождение ребёнка
01.05.1902
Отец ребёнка: Каганов Лев
г. Климовичи, Могилевская губерния, Российская Империя
Смерть
1932
Похороны
Неизвестно
г. Москва, Востряковское кладбище, квадрат 41, ряд 3, ограда/участок 319