Ульянов Михаил — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ульянов Михаил

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Ульянова) Феодора

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Ульянова) Фекла

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ульянов Иван

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
10.03.1901

Дочь: Шарова (Ульянова) Дарья

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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