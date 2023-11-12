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Бадян (Георгиу) Вера Евгеньевна
Бадян (Георгиу) Вера Евгеньевна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
09.09.1962
Пол
Женский
Отец
Георгиу Евгений Николаевич
1938 г.р.
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
ЛС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.09.1962
Отец:
Георгиу Евгений Николаевич
Мать: не указана
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