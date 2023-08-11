Фролов Сергей Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1914
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1914
Отец: Фролов Иван
Мать: Суслова Мария Егоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Фролова Руффа
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Фролова Ольга
Рождение ребёнка
23.07.1949
Сын: Фролов Александр Сергеевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
12.05.1955
Мать ребёнка: Фролова Руффа
Смерть
Неизвестно