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Фролов Сергей Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1914

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1914

Отец: Фролов Иван

Мать: Суслова Мария Егоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Фролова Руффа

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Фролова Ольга

Рождение ребёнка
23.07.1949

Сын: Фролов Александр Сергеевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
12.05.1955

Сын: Фролов Николай Сергеевич

Мать ребёнка: Фролова Руффа

Смерть
Неизвестно

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