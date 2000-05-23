Мешков Николай Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.05.1931
Дата смерти23.05.2000
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.05.1931
Отец: Мешков Федор Алексеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мешков Владимир Николаевич
Мать ребёнка: Ракитина Мария Васильевна
Рождение ребёнка
07.09.1957
Сын: Мешков Александр Николаевич
Мать ребёнка: Ракитина Мария Васильевна
Рождение ребёнка
07.09.1957
Сын: Мешков Александр Николаевич
Мать ребёнка: не указана
Смерть
23.05.2000