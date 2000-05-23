Мешков Николай Федорович 19.05.1931 — найти родственников по фамилии на Familio
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Мешков Николай Федорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.05.1931

Дата смерти

23.05.2000

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.05.1931

Отец: Мешков Федор Алексеевич

Мать: Почечуева Ульяна Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мешков Владимир Николаевич

Мать ребёнка: Ракитина Мария Васильевна

Рождение ребёнка
07.09.1957

Сын: Мешков Александр Николаевич

Мать ребёнка: Ракитина Мария Васильевна

Рождение ребёнка
07.09.1957

Сын: Мешков Александр Николаевич

Мать ребёнка: не указана

Смерть
23.05.2000

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