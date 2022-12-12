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Чернышев Иван Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1759

Дата смерти

1835

Пол

Мужской

Добавил:

DI
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1759

Отец: Чернышев Василий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1790

Сын: Чернышев Афанасий Иванович

Мать ребёнка: Чернышева Анисья

Рождение ребёнка
1796

Дочь: Агафья Ивановна

Мать ребёнка: Чернышева Анисья

Рождение ребёнка
1801

Дочь: Пелагея Ивановна

Мать ребёнка: Чернышева Анисья

Рождение ребёнка
1803

Дочь: Анна Ивановна

Мать ребёнка: Чернышева Анисья

Рождение ребёнка
1808

Дочь: Матрона Ивановна

Мать ребёнка: Чернышева Анисья

Рождение ребёнка
1811

Сын: Чернышев Андрон Иванович

Мать ребёнка: Чернышева Анисья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чернышева Анисья

Смерть
1835
Ярославка, Дуванский муниципальный район, Республика Башкортостан
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