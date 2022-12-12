Чернышев Иван Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1759
Дата смерти1835
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1759
Отец: Чернышев Василий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1790
Сын: Чернышев Афанасий Иванович
Мать ребёнка: Чернышева Анисья
Рождение ребёнка
1796
Дочь: Агафья Ивановна
Мать ребёнка: Чернышева Анисья
Рождение ребёнка
1801
Дочь: Пелагея Ивановна
Мать ребёнка: Чернышева Анисья
Рождение ребёнка
1803
Дочь: Анна Ивановна
Мать ребёнка: Чернышева Анисья
Рождение ребёнка
1808
Дочь: Матрона Ивановна
Мать ребёнка: Чернышева Анисья
Рождение ребёнка
1811
Мать ребёнка: Чернышева Анисья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Чернышева Анисья
Смерть
1835
Ярославка, Дуванский муниципальный район, Республика Башкортостан