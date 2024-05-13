Мартемьянов Владимир Мартемьянович
Место рождения
Дата рождения1859
Дата смертиДо 1910
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1891
Дочь: Сучёва (Мартемьянова) Евдокия Владимировна
Мать ребёнка: Мартемьянова Матрона Ивановна
Смерть
До 1910
отправились в паломничество в Иерусалим с женой Матроной Ивановной, кто-то , думаю, с ними шел. Было 4 детей дома - на кого оставлены - ?? дорогой муж умер - Матрона одна вернулась