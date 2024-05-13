Мартемьянов Владимир Мартемьянович 1859 — найти родственников по фамилии на Familio
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Мартемьянов Владимир Мартемьянович

Место рождения

Тарасово, Белозерский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1859

Дата смерти

До 1910

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1875 г.р.

Дети

Добавил:

НГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859

Отец: не указан

Мать: не указана

Тарасово, Белозерский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мартемьянова Матрона Ивановна

Рождение ребёнка
1891

Дочь: Сучёва (Мартемьянова) Евдокия Владимировна

Мать ребёнка: Мартемьянова Матрона Ивановна

Тарасово, Белозерский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
До 1910
отправились в паломничество в Иерусалим с женой Матроной Ивановной, кто-то , думаю, с ними шел. Было 4 детей дома - на кого оставлены - ?? дорогой муж умер - Матрона одна вернулась

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