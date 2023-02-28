Федоров Лаврентий Яковлевич
Место рождения
Дата рождения1793
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1793
Отец: Федоров Яков Андреевич
Мать: Федорова Прасковья
Рождение ребёнка
1840
Дочь: Анна Лаврентьевна
Мать ребёнка: Пелагея Яковлевна
Рождение ребёнка
1845
Сын: Федоров Яков Лаврентьевич
Мать ребёнка: Пелагея Яковлевна
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Васса Лаврентьевна
Мать ребёнка: Пелагея Яковлевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Пелагея Яковлевна
Смерть
Неизвестно