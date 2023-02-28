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Федоров Лаврентий Яковлевич

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Место рождения

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

1793

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1793

Отец: Федоров Яков Андреевич

Мать: Федорова Прасковья

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1840

Дочь: Анна Лаврентьевна

Мать ребёнка: Пелагея Яковлевна

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1845

Сын: Федоров Яков Лаврентьевич

Мать ребёнка: Пелагея Яковлевна

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1848

Дочь: Васса Лаврентьевна

Мать ребёнка: Пелагея Яковлевна

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пелагея Яковлевна

Смерть
Неизвестно
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