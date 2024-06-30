Хабарова (Жалыбина) Наталья Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хабарова (Жалыбина) Наталья Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.08.1884

Дата смерти

01.05.1953

Пол

Женский

Добавил:

ЛЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.08.1884

Отец: Жалыбин Федор Аввакумович

Мать: Жалыбина Надежда Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хабаров Дмитрий Андреевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Хабарова Полина Дмитриевна

Отец ребёнка: Хабаров Дмитрий Андреевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Хабаров Иван Дмитриевич

Отец ребёнка: Хабаров Дмитрий Андреевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Хабаров Алексей Дмитриевич

Отец ребёнка: Хабаров Дмитрий Андреевич

Рождение ребёнка
01.03.1908

Дочь: Литвинова (Хабарова) Евдокия Дмитриевна

Отец ребёнка: Хабаров Дмитрий Андреевич

Рождение ребёнка
1915

Дочь: Хабарова Мария Дмитриевна

Отец ребёнка: Хабаров Дмитрий Андреевич

Смерть
01.05.1953

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