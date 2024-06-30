Хабарова (Жалыбина) Наталья Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.08.1884
Дата смерти01.05.1953
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.08.1884
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Хабарова Полина Дмитриевна
Отец ребёнка: Хабаров Дмитрий Андреевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Хабаров Дмитрий Андреевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Хабаров Алексей Дмитриевич
Отец ребёнка: Хабаров Дмитрий Андреевич
Рождение ребёнка
01.03.1908
Дочь: Литвинова (Хабарова) Евдокия Дмитриевна
Отец ребёнка: Хабаров Дмитрий Андреевич
Рождение ребёнка
1915
Дочь: Хабарова Мария Дмитриевна
Отец ребёнка: Хабаров Дмитрий Андреевич
Смерть
01.05.1953