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Марья Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Григорий Константинов

Рождение ребёнка
1834

Дочь: Ольга Григорьева

Отец ребёнка: Григорий Константинов

Белозерово, Покровская волость, Угличский уезд
Рождение ребёнка
1836

Дочь: Параскева Григорьева

Отец ребёнка: Григорий Константинов

Белозерово, Покровская волость, Угличский уезд
Рождение ребёнка
1841

Сын: Василий Григорьев

Отец ребёнка: Григорий Константинов

Белозерово, Покровская волость, Угличский уезд
Рождение ребёнка
1843

Сын: Павел Григорьев

Отец ребёнка: Григорий Константинов

Белозерово, Покровская волость, Угличский уезд
Рождение ребёнка
1845

Дочь: Анна Григорьева

Отец ребёнка: Григорий Константинов

Белозерово, Покровская волость, Угличский уезд
Рождение ребёнка
1848

Сын: Александр Григорьев

Отец ребёнка: Григорий Константинов

Белозерово, Покровская волость, Угличский уезд
Смерть
Неизвестно

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