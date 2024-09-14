Марья Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1834
Дочь: Ольга Григорьева
Отец ребёнка: Григорий Константинов
Рождение ребёнка
1836
Дочь: Параскева Григорьева
Отец ребёнка: Григорий Константинов
Рождение ребёнка
1841
Сын: Василий Григорьев
Отец ребёнка: Григорий Константинов
Рождение ребёнка
1843
Сын: Павел Григорьев
Отец ребёнка: Григорий Константинов
Рождение ребёнка
1845
Дочь: Анна Григорьева
Отец ребёнка: Григорий Константинов
Рождение ребёнка
1848
Сын: Александр Григорьев
Отец ребёнка: Григорий Константинов
Смерть
Неизвестно