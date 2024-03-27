Суздальницкая (Зельбер) Фейга Самойловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Суздальницкая (Зельбер) Фейга Самойловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1880

Дата смерти

21.09.1951

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880

Отец: Зельберг Шмуль Йоселевич

Мать: Зельберг Сара Моисеевна

Рождение ребёнка
1907

Сын: Суздальницкий Исай

Отец ребёнка: Суздальницкий Моисей

Петрозабайкальск
Рождение ребёнка
05.11.1908

Дочь: Болембах Любовь Моисеевна

Отец ребёнка: Суздальницкий Моисей

Рождение ребёнка
1910

Сын: Суздальницкий Калман

Отец ребёнка: Суздальницкий Моисей

Рождение ребёнка
1912

Сын: Суздальницкий Григорий

Отец ребёнка: Суздальницкий Моисей

Рождение ребёнка
28.11.1914

Сын: Суздальницкий Павел (Тэва)

Отец ребёнка: Суздальницкий Моисей

Рождение ребёнка
1916

Сын: Суздальницкий Лев

Отец ребёнка: Суздальницкий Моисей

Смерть
21.09.1951
Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
Похороны
Неизвестно
Лисихинское кладбище
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