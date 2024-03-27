Суздальницкая (Зельбер) Фейга Самойловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1880
Дата смерти21.09.1951
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880
Отец: Зельберг Шмуль Йоселевич
Мать: Зельберг Сара Моисеевна
Рождение ребёнка
1907
Сын: Суздальницкий Исай
Отец ребёнка: Суздальницкий Моисей
Петрозабайкальск
Рождение ребёнка
05.11.1908
Дочь: Болембах Любовь Моисеевна
Отец ребёнка: Суздальницкий Моисей
Рождение ребёнка
1910
Сын: Суздальницкий Калман
Отец ребёнка: Суздальницкий Моисей
Рождение ребёнка
1912
Отец ребёнка: Суздальницкий Моисей
Рождение ребёнка
28.11.1914
Сын: Суздальницкий Павел (Тэва)
Отец ребёнка: Суздальницкий Моисей
Рождение ребёнка
1916
Сын: Суздальницкий Лев
Отец ребёнка: Суздальницкий Моисей
Смерть
21.09.1951
Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
Похороны
Неизвестно
Лисихинское кладбище