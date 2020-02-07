Кулыгина (Комлева) Елена Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.03.1948
Дата смерти07.02.2020
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.03.1948
Отец: Комлев Иван Степанович
Рождение ребёнка
12.07.1969
Сын: Кулыгин Сергей Владимирович
Отец ребёнка: Кулыгин Владимир Николаевич
Рождение ребёнка
12.07.1969
Сын: Кулыгин Вячеслав Владимирович
Отец ребёнка: Кулыгин Владимир Николаевич
Смерть
07.02.2020