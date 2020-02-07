Кулыгина (Комлева) Елена Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кулыгина (Комлева) Елена Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.03.1948

Дата смерти

07.02.2020

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.03.1948

Отец: Комлев Иван Степанович

Мать: Комлева Валентина Ивановна

Рождение ребёнка
12.07.1969

Сын: Кулыгин Сергей Владимирович

Отец ребёнка: Кулыгин Владимир Николаевич

Рождение ребёнка
12.07.1969

Сын: Кулыгин Вячеслав Владимирович

Отец ребёнка: Кулыгин Владимир Николаевич

Смерть
07.02.2020
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