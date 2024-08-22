Аброскина Наталья Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.02.1905 ст.
Сын: Аброскин Алексей Петрович
Отец ребёнка: Аброскин Пётр Андреевич
Подрезенка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область
МК церкви святых бессеребренников Косьмы и Домиана (Космодемьяновская) села Большая Журавка Балашовского уезда Саратовской губернии Крестные: деревни Подрезовки Фома Васильевич Аброскин и крестьянская... Показать все
Смерть
Неизвестно