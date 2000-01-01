Альдинов Ольфат Горяевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1967
Дочь: Альдинова Альвина Ольфатовна
Мать ребёнка: Капица Елена Антоновна
Рождение ребёнка
1970
Дочь: Альдинова Эльвира Ольфатовна
Мать ребёнка: Капица Елена Антоновна
Рождение ребёнка
28.11.1981
Сын: Альдинов Артур Ольфатович
Мать ребёнка: Капица Елена Антоновна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Капица Елена Антоновна
Смерть
Неизвестно