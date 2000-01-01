Альдинов Ольфат Горяевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Альдинов Ольфат Горяевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1967

Дочь: Альдинова Альвина Ольфатовна

Мать ребёнка: Капица Елена Антоновна

Рождение ребёнка
1970

Дочь: Альдинова Эльвира Ольфатовна

Мать ребёнка: Капица Елена Антоновна

Рождение ребёнка
28.11.1981

Сын: Альдинов Артур Ольфатович

Мать ребёнка: Капица Елена Антоновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Капица Елена Антоновна

Смерть
Неизвестно
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