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Алексей Иванов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1790

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1790

Отец: Иван Степанов

Мать: Дарья Иванова

Рождение ребёнка
1810

Сын: Сергей Алексеев

Мать ребёнка: Феодора Антонова

Рождение ребёнка
1812

Дочь: Евдокия Алексеева

Мать ребёнка: Феодора Антонова

Рождение ребёнка
1815

Дочь: Марфа Алексеева

Мать ребёнка: Феодора Антонова

Рождение ребёнка
1818

Сын: Филипп Алексеев

Мать ребёнка: Феодора Антонова

Рождение ребёнка
1820

Сын: Иосиф Алексеев

Мать ребёнка: Феодора Антонова

Рождение ребёнка
1825

Сын: Петр Алексеев

Мать ребёнка: Феодора Антонова

Работа или профессия
Неизвестно
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