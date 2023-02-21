Алексей Иванов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1790
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1790
Отец: Иван Степанов
Мать: Дарья Иванова
Рождение ребёнка
1810
Сын: Сергей Алексеев
Мать ребёнка: Феодора Антонова
Рождение ребёнка
1812
Дочь: Евдокия Алексеева
Мать ребёнка: Феодора Антонова
Рождение ребёнка
1815
Дочь: Марфа Алексеева
Мать ребёнка: Феодора Антонова
Рождение ребёнка
1818
Сын: Филипп Алексеев
Мать ребёнка: Феодора Антонова
Рождение ребёнка
1820
Сын: Иосиф Алексеев
Мать ребёнка: Феодора Антонова
Рождение ребёнка
1825
Сын: Петр Алексеев
Мать ребёнка: Феодора Антонова
Работа или профессия
Неизвестно