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Козлова Галина Максимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.01.1927

Дата смерти

25.02.1979

Пол

Женский

Добавил:

ЛБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.01.1927

Отец: Козлов Максим Федорович

Мать: Иванова Анна Ивановна

Рождение ребёнка
05.04.1954

Сын: Золотов Виктор Анатольевич

Отец ребёнка: Золотов Анатолий Иванович

Рождение ребёнка
17.05.1959

Дочь: Золотова Валентина Анатольевна

Отец ребёнка: Золотов Анатолий Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Золотов Анатолий Иванович

Смерть
25.02.1979
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