Козлова Галина Максимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.01.1927
Дата смерти25.02.1979
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.01.1927
Отец: Козлов Максим Федорович
Мать: Иванова Анна Ивановна
Рождение ребёнка
05.04.1954
Сын: Золотов Виктор Анатольевич
Отец ребёнка: Золотов Анатолий Иванович
Рождение ребёнка
17.05.1959
Дочь: Золотова Валентина Анатольевна
Отец ребёнка: Золотов Анатолий Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
25.02.1979