Феодора Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Феодора Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1761

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1761

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1789

Сын: Илья Алексеевич

Отец ребёнка: Алексей

Кочкино, Трушковская волость, Пошехонский уезд
Рождение ребёнка
1792

Сын: Григорий Алексеевич

Отец ребёнка: Алексей

Кочкино, Трушковская волость, Пошехонский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Алексей

Место жительства
Неизвестно
Кочкино, Трушковская волость, Пошехонский уезд
Смерть
Неизвестно
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