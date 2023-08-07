Сапегина Алена Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сапегина Алена Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.09.1983

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

1957 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.09.1983

Отец: не указан

Мать: Сапегина Наталья Викторовна

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