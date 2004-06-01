Костерина (Тяпнина) Валентина Ивановна
Место рождения
Дата рождения02.11.1935
Дата смерти?.06.2004
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.11.1935
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
25.07.1955
Рождение ребёнка
08.11.1956
Рождение ребёнка
01.05.1958
Рождение ребёнка
26.01.1962
Смерть
?.06.2004