Костерина (Тяпнина) Валентина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Костерина (Тяпнина) Валентина Ивановна

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Место рождения

Лайский Док, Приморский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

02.11.1935

Дата смерти

?.06.2004

Пол

Женский

Отец

1903 г.р.

Мать

1903 г.р.

Муж

1931 г.р.

Дети

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Добавил:

СЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.11.1935

Отец: Тяпнин Иван Илларионович

Мать: Тяпнина (Золотилова) Ульяна Ильинична

Лайский Док, Приморский муниципальный район, Архангельская область
Место жительства
Неизвестно
Архангельск, город Архангельск, Архангельская область
Бракосочетание
25.07.1955

Муж: Костерин Иван Гаврилович

Благовещенское, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
08.11.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Костерин Иван Гаврилович

Рождение ребёнка
01.05.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Костерин Иван Гаврилович

Рождение ребёнка
26.01.1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Костерин Иван Гаврилович

Благовещенское, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
?.06.2004
Архангельск, город Архангельск, Архангельская область

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