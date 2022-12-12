Панахно Иван Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.08.1903
Дата смерти11.02.1980
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.08.1903
Отец: Панахно Иван Петрович
Мать: Панахно Акулина
Бракосочетание
Около 1923
Жена: Панахно Мария Дмитриевна
Рождение ребёнка
29.11.1926
Дочь: Гончарова Вера Ивановна
Мать ребёнка: Панахно Мария Дмитриевна
Этока, Предгорный муниципальный район, Ставропольский край
Смерть
11.02.1980
Пятигорск, город-курорт Пятигорск, Ставропольский край