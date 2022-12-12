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Панахно Иван Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.08.1903

Дата смерти

11.02.1980

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.08.1903

Отец: Панахно Иван Петрович

Мать: Панахно Акулина

Бракосочетание
Около 1923

Жена: Панахно Мария Дмитриевна

Рождение ребёнка
29.11.1926

Дочь: Гончарова Вера Ивановна

Мать ребёнка: Панахно Мария Дмитриевна

Этока, Предгорный муниципальный район, Ставропольский край
Смерть
11.02.1980
Пятигорск, город-курорт Пятигорск, Ставропольский край
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