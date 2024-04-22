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Георгий Маркеллов

Место рождения

Таушево, Богородицкий уезд, Тульская губерния

Дата рождения

30.10.1882 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.10.1882 ст.

Отец: Маркелл Евграфов

Мать: Дарья Иванова

Таушево, Богородицкий уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
23.10.1909 ст.

Сын: Якунин Степан Георгиев

Мать ребёнка: Мария Васильева

Таушево, Богородицкий уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
13.06.1913 ст.

Сын: Тихон Георгиев

Мать ребёнка: Мария Васильева

Таушево, Богородицкий уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
22.08.1914 ст.

Сын: Якунин Сергей Георгиев

Мать ребёнка: Мария Васильева

Таушево, Богородицкий уезд, Тульская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мария Васильева

Смерть
Неизвестно
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