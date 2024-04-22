Георгий Маркеллов
Место рождения
Дата рождения30.10.1882 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.10.1882 ст.
Отец: Маркелл Евграфов
Мать: Дарья Иванова
Рождение ребёнка
23.10.1909 ст.
Мать ребёнка: Мария Васильева
Рождение ребёнка
13.06.1913 ст.
Сын: Тихон Георгиев
Мать ребёнка: Мария Васильева
Рождение ребёнка
22.08.1914 ст.
Мать ребёнка: Мария Васильева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мария Васильева
Смерть
Неизвестно