Денисов Петр Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.07.1944
Дата смерти1998
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.07.1944
Отец: не указан
Мать: Лобанова Ксения Ивановна
Рождение ребёнка
28.09.1967
Мать ребёнка: Кира Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кира Николаевна
Развод
Неизвестно
Жена: Кира Николаевна
Смерть
1998