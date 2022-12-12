Денисов Петр Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Денисов Петр Андреевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.07.1944

Дата смерти

1998

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.07.1944

Отец: не указан

Мать: Лобанова Ксения Ивановна

Рождение ребёнка
28.09.1967

Сын: Денисов Олег Петрович

Мать ребёнка: Кира Николаевна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кира Николаевна

Развод
Неизвестно

Жена: Кира Николаевна

Смерть
1998
Вологда, город Вологда, Вологодская область
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