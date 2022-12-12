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Сеначин Степан Васильевич

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Место рождения

Вознесенское, Далматовский муниципальный район, Курганская область

Дата рождения

1800

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1781 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Скрыто настройками приватности
1829 г.р.
1831 г.р.

Добавил:

ЕВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800

Отец: Сеначин Василий Никитич

Мать: не указана

Вознесенское, Далматовский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
1825

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Вознесенское, Далматовский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
1829

Сын: Сеначин Нестер Степанович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1831

Сын: Сеначин Силиверст Степанович

Мать ребёнка: не указана

Вознесенское, Далматовский муниципальный район, Курганская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно
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