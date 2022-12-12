Сеначин Степан Васильевич
Место рождения
Дата рождения1800
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Скрыто настройками приватности
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800
Отец: Сеначин Василий Никитич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1825
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1829
Сын: Сеначин Нестер Степанович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1831
Сын: Сеначин Силиверст Степанович
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно