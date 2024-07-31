Шпилева Татьяна Стефановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1804
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1820
Сын: Шпилев Афанасий 1855
Отец ребёнка: Шпилев Евстрат
Рождение ребёнка
1833
Сын: Шпилев Андреян
Отец ребёнка: Шпилев Евстрат
Рождение ребёнка
1835
Сын: Шпилев Трофим 1854
Отец ребёнка: Шпилев Евстрат
Рождение ребёнка
1841
Сын: Шпилев Егор
Отец ребёнка: Шпилев Евстрат
Рождение ребёнка
1842
Дочь: (Шпилева) Прасковья
Отец ребёнка: Шпилев Евстрат
Смерть
Неизвестно