Шпилева Татьяна Стефановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шпилева Татьяна Стефановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1804

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЮВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1820

Сын: Шпилев Афанасий 1855

Отец ребёнка: Шпилев Евстрат

Иванино, Курчатовский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1833

Сын: Шпилев Андреян

Отец ребёнка: Шпилев Евстрат

Иванино, Курчатовский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1835

Сын: Шпилев Трофим 1854

Отец ребёнка: Шпилев Евстрат

Иванино, Курчатовский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1841

Сын: Шпилев Егор

Отец ребёнка: Шпилев Евстрат

Иванино, Курчатовский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1842

Дочь: (Шпилева) Прасковья

Отец ребёнка: Шпилев Евстрат

Иванино, Курчатовский муниципальный район, Курская область
Смерть
Неизвестно
Иванино, Курчатовский муниципальный район, Курская область

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