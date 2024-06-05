Багаль Алексей (Леонид) Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Багаль Мария Романовна
Рождение ребёнка
1953
Сын: Багаль Алексей Леонидович
Мать ребёнка: Багаль Мария Романовна
Комсомольск-на-Амуре, город Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край
Рождение ребёнка
1959
Мать ребёнка: Багаль Мария Романовна
Калилы, Ивановский район, Брестская область
Смерть
Неизвестно