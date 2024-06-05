Багаль Алексей (Леонид) Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБагаль Алексей (Леонид) Васильевич

Багаль Алексей (Леонид) Васильевич

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Багаль Василий Павлович

Мать: Багаль (Китц) Любовь Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Багаль Мария Романовна

Рождение ребёнка
1953

Сын: Багаль Алексей Леонидович

Мать ребёнка: Багаль Мария Романовна

Комсомольск-на-Амуре, город Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край
Рождение ребёнка
1959

Сын: Багаль Михаил Леонидович

Мать ребёнка: Багаль Мария Романовна

Калилы, Ивановский район, Брестская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.