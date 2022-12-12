Дегтянников Николай Терентьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дегтянников Николай Терентьевич

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Место рождения

Катайск, Катайский муниципальный район, Курганская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Катайск, Катайский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
28.01.1956

Сын: Дегтянников Александр Николаевич

Мать ребёнка: Дегтянникова Валентина Алексеевна

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дегтянникова Валентина Алексеевна

Смерть
Неизвестно
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