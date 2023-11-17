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Григорий Сергеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1863

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863

Отец: Сергей Иванов

Мать: Агафия Нестерова

Бракосочетание
28.04.1885

Жена: Параскева Митрофановна

Колесники, Княжинская волость, Краснинский уезд
Рождение ребёнка
1887

Сын: Старовойтов Тимофей Григорьевич

Мать ребёнка: Параскева Митрофановна

Рождение ребёнка
1890

Сын: Старовойтов Михаил Григорьевич

Мать ребёнка: Параскева Митрофановна

Рождение ребёнка
1891

Сын: Старовойтов Тихон Григорьевич

Мать ребёнка: Параскева Митрофановна

Рождение ребёнка
1893

Сын: Старовойтов Сергей Григорьевич

Мать ребёнка: Параскева Митрофановна

Рождение ребёнка
1894

Сын: Старовойтов Терентий Григорьевич

Мать ребёнка: Параскева Митрофановна

Бракосочетание
12.03.1903

Жена: Фекла Емельяновна

Рождение ребёнка
1905

Дочь: Анна Григорьевна

Мать ребёнка: Фекла Емельяновна

Рождение ребёнка
1909

Сын: Старовойтов Алексей Григорьевич

Мать ребёнка: Фекла Емельяновна

Рождение ребёнка
1911

Дочь: Старовойтова Евдокия Григорьевна

Мать ребёнка: Фекла Емельяновна

Рождение ребёнка
1917

Сын: Старовойтов Иван Григорьевич

Мать ребёнка: Фекла Емельяновна

Место жительства
Неизвестно
Колесники, Княжинская волость, Краснинский уезд
Смерть
Неизвестно
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