Григорий Сергеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1863
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863
Отец: Сергей Иванов
Мать: Агафия Нестерова
Бракосочетание
28.04.1885
Жена: Параскева Митрофановна
Рождение ребёнка
1887
Сын: Старовойтов Тимофей Григорьевич
Мать ребёнка: Параскева Митрофановна
Рождение ребёнка
1890
Сын: Старовойтов Михаил Григорьевич
Мать ребёнка: Параскева Митрофановна
Рождение ребёнка
1891
Сын: Старовойтов Тихон Григорьевич
Мать ребёнка: Параскева Митрофановна
Рождение ребёнка
1893
Сын: Старовойтов Сергей Григорьевич
Мать ребёнка: Параскева Митрофановна
Рождение ребёнка
1894
Сын: Старовойтов Терентий Григорьевич
Мать ребёнка: Параскева Митрофановна
Бракосочетание
12.03.1903
Жена: Фекла Емельяновна
Рождение ребёнка
1905
Дочь: Анна Григорьевна
Мать ребёнка: Фекла Емельяновна
Рождение ребёнка
1909
Сын: Старовойтов Алексей Григорьевич
Мать ребёнка: Фекла Емельяновна
Рождение ребёнка
1911
Дочь: Старовойтова Евдокия Григорьевна
Мать ребёнка: Фекла Емельяновна
Рождение ребёнка
1917
Сын: Старовойтов Иван Григорьевич
Мать ребёнка: Фекла Емельяновна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно