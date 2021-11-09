Васильева (Чекмарева) Мария Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.12.1938
Дата смерти09.11.2021
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.12.1938
Отец: не указан
Рождение ребёнка
25.04.1964
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Смерть
09.11.2021