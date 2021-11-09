Васильева (Чекмарева) Мария Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Васильева (Чекмарева) Мария Михайловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.12.1938

Дата смерти

09.11.2021

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

1906 г.р.

Муж

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Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.12.1938

Отец: не указан

Мать: Чекмарева Клавдия Николаевна

Рождение ребёнка
25.04.1964

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Смерть
09.11.2021
Москва, город федерального значения Москва
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