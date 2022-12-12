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Переведенцев Андрей Денисович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1795

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1754 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1795

Отец: Переведенцев Денис Иванович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.09.1810 ст.

Сын: Переведенцев Иван Андреевич

Мать ребёнка: не указана

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Восприемник: Красноярский крестьянин Николай Назаров https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-1 файл 251 номер 108
Смерть
Неизвестно
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