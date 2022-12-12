Переведенцев Андрей Денисович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1795
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1795
Отец: Переведенцев Денис Иванович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
22.09.1810 ст.
Сын: Переведенцев Иван Андреевич
Мать ребёнка: не указана
Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Восприемник: Красноярский крестьянин Николай Назаров https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-1 файл 251 номер 108
Смерть
Неизвестно