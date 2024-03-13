Будаева Арина Даниловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Силиверстов Данила Прокофьевич
Мать: Наталья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Грачев Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Грачев Иван Иванович
Отец ребёнка: Грачев Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Грачева Вера Ивановна
Отец ребёнка: Грачев Иван
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Грачев Иван
Смерть
Неизвестно