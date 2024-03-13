Будаева Арина Даниловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБудаева Арина Даниловна

Будаева Арина Даниловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Силиверстов Данила Прокофьевич

Мать: Наталья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Грачев Михаил Иванович

Отец ребёнка: Грачев Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Грачев Иван Иванович

Отец ребёнка: Грачев Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Грачева Вера Ивановна

Отец ребёнка: Грачев Иван

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Грачев Иван

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.