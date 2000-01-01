Головина (Коновалова) Дарья Макаровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1816
Дата смертиПосле 1835
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816
Бракосочетание
28.01.1835 ст.
1835г. МК Лубягино (свадьба) жених Лубягинского прихода Кстининской волости поч. Токаревского первым браком поручители по женеху Кстининской волости крест. поч. Токаревского Иван Калинников, Антон и Ф... Показать все
Смерть
После 1835