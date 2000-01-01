Головина (Коновалова) Дарья Макаровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Головина (Коновалова) Дарья Макаровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1816

Дата смерти

После 1835

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816

Отец: Коновалов Макар Харитонович

Мать: Коновалова Анна Лупппова

Бракосочетание
28.01.1835 ст.

Муж: Головин Онисим Каллиников

1835г. МК Лубягино (свадьба) жених Лубягинского прихода Кстининской волости поч. Токаревского первым браком поручители по женеху Кстининской волости крест. поч. Токаревского Иван Калинников, Антон и Ф... Показать все
Смерть
После 1835
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