Щепалова Наталья Дмитриева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Щепалова Наталья Дмитриева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1880

Сын: Щепалов Василий Васильевич

Отец ребёнка: Щепалов Василий Алексеевич

Рождение ребёнка
04.01.1883

Сын: Щепалов Иван Васильевич

Отец ребёнка: Щепалов Василий Алексеевич

Рылово, Сараевская волость, Нерехтский уезд
Рождение ребёнка
1884

Дочь: Морева Анна Васильевна

Отец ребёнка: Щепалов Василий Алексеевич

Рождение ребёнка
28.07.1885

Дочь: Екатерина (мл) Васильевна

Отец ребёнка: Щепалов Василий Алексеевич

Рождение ребёнка
20.02.1887

Дочь: Мария (мл) Васильевна

Отец ребёнка: Щепалов Василий Алексеевич

Рылово, Сараевская волость, Нерехтский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Щепалов Василий Алексеевич

Смерть
Неизвестно
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