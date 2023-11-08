Щепалова Наталья Дмитриева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1880
Сын: Щепалов Василий Васильевич
Отец ребёнка: Щепалов Василий Алексеевич
Рождение ребёнка
04.01.1883
Отец ребёнка: Щепалов Василий Алексеевич
Рождение ребёнка
1884
Дочь: Морева Анна Васильевна
Отец ребёнка: Щепалов Василий Алексеевич
Рождение ребёнка
28.07.1885
Дочь: Екатерина (мл) Васильевна
Отец ребёнка: Щепалов Василий Алексеевич
Рождение ребёнка
20.02.1887
Дочь: Мария (мл) Васильевна
Отец ребёнка: Щепалов Василий Алексеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно