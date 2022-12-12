Буевич (Лабейко) Гонорота — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Буевич (Лабейко) Гонорота

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

ДБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1863

Сын: Буевич Иосиф Фомич

Отец ребёнка: Буевич Фома

Заборье 2, Шумилинский район, Витебская область
Рождение ребёнка
09.06.1877 ст.

Сын: Буевич Роберт Фомич

Отец ребёнка: Буевич Фома

Заборье 2, Шумилинский район, Витебская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Буевич Фома

Смерть
Неизвестно
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