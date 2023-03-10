Лукерья Арефьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лукерья Арефьева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1803

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1777 г.р.

Мать

1778 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803

Отец: Арефий Федотов

Мать: Акулина

Смерть
Неизвестно
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