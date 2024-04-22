(Лебедева) Евдокия Дмитриевна
Место рождения
Дата рождения18.02.1906 ст.
Дата смерти27.06.1906 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.02.1906 ст.
Ильинская церковь села Княжей МК 56-13-44 стр.76-77 (Рождение №-7ж)
Крещение
19.02.1906 ст.
Крёстный отец: Никита Иванович - крестьянин из д.Шлыково Крёстная мать: Евдокия Васильевна - крестьянская жена из д.Шлыково
Смерть
27.06.1906 ст.
Младенец в 4 мес. (от поноса / дизентерия)
Похороны
29.06.1906 ст.
МК 56-13-44 стр.134-135 (Умершие №-34ж)