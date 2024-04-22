(Лебедева) Евдокия Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Лебедева) Евдокия Дмитриевна

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Место рождения

Дресвянка, Паломская волость, Кологривский уезд

Дата рождения

18.02.1906 ст.

Дата смерти

27.06.1906 ст.

Пол

Женский

Отец

Около 1876 г.р.

Мать

1877 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

MS
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.02.1906 ст.

Отец: Лебедев Дмитрий Афанасьевич

Мать: Лебедева Матрона Ивановна

Дресвянка, Паломская волость, Кологривский уезд
Ильинская церковь села Княжей МК 56-13-44 стр.76-77 (Рождение №-7ж)
Крещение
19.02.1906 ст.
Ильинское, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Крёстный отец: Никита Иванович - крестьянин из д.Шлыково Крёстная мать: Евдокия Васильевна - крестьянская жена из д.Шлыково
Смерть
27.06.1906 ст.
Дресвянка, Паломская волость, Кологривский уезд
Младенец в 4 мес. (от поноса / дизентерия)
Похороны
29.06.1906 ст.
Ильинское, Кологривский муниципальный район, Костромская область
МК 56-13-44 стр.134-135 (Умершие №-34ж)
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