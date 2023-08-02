Есенов Хатахцико Дохцикоевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1855
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855
Отец: Есенов Дохцико Шаулохович
Мать: Есенова Гошада
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Габуева Мадиска Хатахцикоевна
Мать ребёнка: Есенова ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Акоева Тима Хатахцикоевна
Мать ребёнка: Есенова ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Есенов Елкан Хатахцикоевич
Мать ребёнка: Есенова ?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Есенова ?
Смерть
Неизвестно